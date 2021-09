Rapper Lil’ Kleine breekt met vast platenlabel: “Een nieuwe stap op weg naar volwassenheid”

Celebrities Dronken Nicolas Cage uit restaurant gezet na een ruzie met het personeel

25 september Nicolas Cage (57) heeft een moeilijk week achter de rug. Vermoedelijk werd de acteur uit een restaurant in Las Vegas gezet. ‘The National Treasure’-acteur had iets te diep in het glas gekeken en kreeg het daarna aan de stok met de bediening. Het personeel van het restaurant had bovendien geen idee wie Cage was en dacht dat het om een onbekende dakloze man ging.