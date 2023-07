Rapper Kanye West mag na acht maanden terugkeren op X

Celebrities "Er zal nooit meer iets zijn om voor te zingen": Sinéad O'Connor brak na de dood van haar zoon

“Hij was de liefde van mijn leven, het licht van mijn ziel. Sinds zijn dood leef ik als een ondood nachtwezen.” Ze kende een troebele jeugd, kampte met een bipolaire stoornis en kwam meermaals in het vaarwater van de katholieke kerk terecht. Al die watertjes doorzwom ze, maar de dood van haar zoon Shane kwam Sinéad O’Connor nooit te boven. De zangeres, die in 1990 wereldberoemd werd met ‘Nothing Compares 2 U’, is op 56-jarige leeftijd overleden. De doodsoorzaak is nog onbekend, maar de zangeres was al 18 maanden lang een schim van zichzelf.