Rapper DMX nog steeds kritiek na overdosis: “Familie moet moeilijke beslissing maken”

CelebritiesHet gaat steeds slechter met de Amerikaanse rapper Dmx (50). Hij ligt nog steeds in coma en lijkt zelfs hersendood te zijn. Vorige week belandde de hiphoplegende in het ziekenhuis nadat hij een hartstilstand kreeg door een overdosis. Z’n familie moet nu beslissen of het nog zin heeft om hem in leven te houden.

Earl Simmons, beter bekend onder zijn artiestennaam DMX, werd op vrijdag overgebracht naar een ziekenhuis in White Plains in New York. De Amerikaanse rapper zou een overdosis drugs genomen hebben en vervolgens een hartaanval gekregen hebben. De dokters zeiden toen al dat het er niet goed uitzag.

Ondertussen hebben de artsen enkele testen uitgevoerd om te kijken wat de huidige toestand is van de rapper. Uit dat rapport blijkt dat er geen hersenactiviteit meer vastgesteld is bij de rapper. DMX werd dertig minuten lang gereanimeerd en het gebrek aan zuurstof in die periode zou zijn hersenen hebben aangetast. De artsen zouden nu gevraagd hebben aan zijn manager en zijn familie om naar New York te komen en de volgende stappen te bespreken. Ze zouden voor de hartverscheurende beslissing staan om de stekker uit te trekken en hem uit het leven te halen.

Gebedswake aan ziekenhuis

Hoewel het er niet goed uitziet voor de rapper, geven zijn fans de hoop niet op. Zo hielden ze al een gebedswake aan het ziekenhuis waar DMX ligt. Hij is ook omringd door vrienden en familie. Onder meer de eerste vrouw van de rapper en enkele van z’n 15 kinderen zouden in het ziekenhuis zijn.

DMX genoot zijn grootste successen tussen 1997 en 2006, toen hij een platencontract had bij het befaamde Def Jam Recordings. De rapper werd zelfs gezien als de opvolger van de iconische Tupac. In 2015 vroeg hij het faillissement aan, hoewel hij bijna 30 miljoen platen had verkocht.

Volledig scherm Fans zoeken steun bij elkaar aan het ziekenhuis © EPA

LEES OOK: