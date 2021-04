Rapper DMX (50) overleden na hartstilstand: “Hij heeft gevochten tot het einde”

"We zijn enorm verdrietig dat onze lieve DMX, geboren als Earl Simmons, op 50-jarige leeftijd is overleden in het White Plains-ziekenhuis. Zijn familie was al die dagen bij hem toen hij in coma lag", klinkt het in een reactie. "Earl was een vechter en dat heeft hij gedaan tot het einde. We zullen de tijd die we met hem gehad hebben altijd blijven koesteren. Zijn muziek inspireerde talloze fans van over de hele wereld en z’n iconische songs zullen altijd blijven verder leven. We appreciëren alle liefde en steun die we kregen tijdens deze moeilijke periode.”