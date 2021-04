Rapper DMX (50) overleden na hartstilstand door mogelijke overdosis: “Hij heeft gevochten tot het einde”

CelebritiesRapper en acteur DMX is vrijdag op 50-jarige leeftijd in New York overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt aan Amerikaanse media. De artiest verkeerde al een tijdje in kritieke toestand nadat hij een hartstilstand kreeg door een vermoedelijke overdosis.

"We zijn enorm verdrietig dat onze lieve DMX, geboren als Earl Simmons, op 50-jarige leeftijd is overleden in het White Plains-ziekenhuis. Zijn familie was al die dagen bij hem toen hij in coma lag", klinkt het in een reactie. "Earl was een vechter en dat heeft hij gedaan tot het einde. We zullen de tijd die we met hem gehad hebben altijd blijven koesteren. Zijn muziek inspireerde talloze fans van over de hele wereld en z’n iconische songs zullen altijd blijven verder leven. We appreciëren alle liefde en steun die we kregen tijdens deze moeilijke periode.”

(Lees verder onder de tweet.)

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

DMX - onder andere bekend van hiphop-hits als ‘Party Up’ - lag al sinds vorige week vrijdag in coma nadat hij een hartaanval had gekregen. Steeds meer organen zouden het daarna hebben begeven. Dat melden media op gezag van bronnen in het ziekenhuis waar de rapper behandeld werd. Volgens geruchten kreeg de artiest door een overdosis drugs hartklachten.

Eerder vandaag raakte al bekend dat er geen hersenactiviteit meer vastgesteld werd bij de rapper. DMX werd dertig minuten lang gereanimeerd en het gebrek aan zuurstof in die periode zou zijn hersenen hebben aangetast. De artsen zouden de familie van de artiest daarom gevraagd hebben om z'n leven te beëindigen.

(Lees verder onder de video.)

Drugsverslaving

DMX kampte al jaren met een drugsverslaving. In 2016 werd hij al eens bewusteloos aangetroffen op een parkeerplaats in New York. Agenten wisten hem destijds met succes te reanimeren en hij kreeg toen ook een injectie waarmee de effecten van zijn overdosis ongedaan werden gemaakt. Een woordvoerder van de Amerikaanse rapper zei destijds dat het om een astma-aanval ging, maar dat zou een fabeltje geweest zijn om zijn overdosisverhaal te verbloemen.

Twee jaar later, in 2018, bleek uit een drugstest dat DMX nog steeds verslaafd was. In hetzelfde jaar moest hij uiteindelijk ook nog eens de gevangenis in wegens belastingfraude. De rapper werd initieel veroordeeld tot een straf van vier jaar en negen maanden, maar kwam na amper een jaar al vrij.

Bloeiende carrière

DMX genoot zijn grootste successen tussen 1997 en 2006, toen hij een platencontract had bij het befaamde Def Jam Recordings. De rapper werd zelfs gezien als de opvolger van de iconische Tupac. Z’n debuutalbum ‘It’s Dark and Hell is Hot’ behaalde de top van de hitlijsten in de Verenigde Staten en vloog maar liefst vijf miljoen keer over de toonbank. Ook de volgende vier albums die hij op de markt bracht, bereikten het hoogste schavotje. Het leverde hem een record op, want nooit eerder had een artiest met vijf opeenvolgende platen de gouden plek van de Billboard 200 behaald. Nadien bracht hij nog twee platen uit, schreef hij nummers voor andere artiesten en was hij te zien als acteur in enkele films, waarvan actiethriller ‘Romeo Must Die’ een van de meest bekende is. In 2015 vroeg hij het faillissement aan, hoewel hij bijna 30 miljoen platen had verkocht.

Naast een bloeiende carrière kende DMX ook een bewogen liefdesleven. De rapper zette in totaal maar liefst 15 kinderen op de wereld. Sinds enkele jaren was hij verloofd met Desiree Lindstrom, met wie hij een 4-jarig zoontje heeft. Zij bezochten de rapper alle dagen in het ziekenhuis. Maar ook z’n ex-vrouw Tashera Simmons en hun vier kinderen en zijn ex-vriendin Yadira Borrego met hun kinderen hielden de wacht aan z’n ziekbed. De familie vraagt alvast of media en fans hun privacy willen respecteren. De details over de uitvaart worden later bekendgemaakt.

Bekijk hier onze video van eerder vandaag:

Lees ook: