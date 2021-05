Rapper Diddy verandert zijn officiële naam: “Welkom in het LOVE-tijdperk”

Celebrities Caitlyn Jenner onder vuur: “Transmeis­jes in vrouwelij­ke competi­ties is oneerlijk”

3 mei Nadat Caitlyn Jenner (71) zeer stevige uitspraken deed over het deelnemen van transmeisjes aan vrouwelijke sportcompetities op scholen - iets waar ze fel tegen is - kreeg Jenner bakken met kritiek over zich heen. De voormalige realityster is van mening dat het oneerlijk is om biologische jongens die transgender zijn mee te laten doen bij de biologische meisjes. Maar die uitgesproken mening valt niet bij iedereen goed. Dat meldt ‘Entertainment Tonight’.