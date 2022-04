Rapper DaBaby opent het vuur op indringer: “Ik heb in z'n been geschoten”

Celebrities Millie Bobby Brown openhartig over hoe ze op jonge leeftijd al werd geseksuali­seerd: “Echt walgelijk soms”

Millie Bobby Brown (18) heeft in een interview met ‘The Guilty Feminist’ verteld over de seksualisering die ze heeft ervaren sinds ze beroemd is geworden op heel jonge leeftijd en de reacties op het feit dat ze nu 18 jaar oud is geworden. De actrice onthulde dat ze altijd al met ongepaste opmerkingen heeft moeten omgaan maar dat ze nu “nog grover” zijn geworden nu ze meerderjarig is.

13 april