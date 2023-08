Rapper 50 Cent gooit microfoon naar fan tijdens concert, met bloederige hoofdwonde tot gevolg

Het voorval gebeurde op woensdag 30 augustus in Los Angeles. Volgens entertainmentwebsite TMZ was 50 Cent, die in het echt Curtis Jackson heet, gefrustreerd dat het geluid op het podium niet goed stond afgesteld en smeet daarom zijn microfoon het publiek in. Ongeacht de reden, bleef het gevolg niet min: het vermeende slachtoffer Bryhana Monegain deelde een foto van een flinke kap in haar hoofd in een ondertussen verwijderd bericht. De radio-dj beweerde ook dat 50 Cent vóór zijn worp direct oogcontact met haar had gemaakt.