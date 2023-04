Randy Fenoli van ‘Say Yes to the Dress’ gaat zélf trouwen, met 20 jaar jongere vriend: “Mijn geld interesseert hem niet”

Celebrities“Ik had nooit verwacht dat ik de ware nog zou vinden”, vertelt ‘Say Yes To The Dress’-presentator Randy Fenoli (59). In een interview met ‘Dag Allemaal’ vertelt Randy nu ronduit over z’n verloofde Mete Kobal (39), hun grote leeftijdsverschil, hun kinderwens en hoe ze omgaan met geld. “Financieel staan de op onze eigen benen.”