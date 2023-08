Rammstein-zanger Till Lindemann wilde term ‘seksuele mishandeling’ in petitie laten verbieden, maar rechter geeft hem ongelijk

Ook de regionale rechtbank van Berlijn wuifde het verzoek van Lindemann weg. Volgens de rechtbank moet de term ‘seksueel misbruik’ worden beschouwd als een geoorloofde meningsuiting tegen de achtergrond van “onbetwiste seksuele contacten van de verzoeker in verband met zijn concerten”. Zo luidde een verklaring van 27 juli, die de Duitse kranten ‘NDR' en ‘Süddeutsche Zeiting’ naar eigen zeggen konden inkijken. “‘Seksueel misbruik’ komt niet overeen met een concreet strafbaar feit. De aanduiding als ‘dader’ van seksueel misbruik mag dus niet worden gelijkgesteld met de bewering dat de verzoeker is veroordeeld voor een strafbaar feit of zich zelfs moet verdedigen tegen een strafrechtelijke aanklacht”, gaat de brief verder volgens Duitse media.

Verzoek inmiddels ingetrokken

KIJK. Beschuldigingen tegen Rammstein-zanger stapelen zich op

Een waaier aan beschuldigingen

In mei dit jaar verscheen de eerste beschuldiging van aanranding tegen Till Lindemann. Sindsdien hebben echter verschillende vrouwen beschuldigingen geuit tegen de zanger. Zo beweerde een Duitse vrouw deze maand nog in ‘Der Spiegel’ dat ze in 2011 op amper 15-jarige leeftijd een seksuele relatie had met Lindemann, die toen 47 was. Een andere vrouw getuigde op de Oostenrijkse tv anoniem dat de zanger haar in een hotel in Wenen op het bed had geduwd en geslagen had.