Rammstein-zanger Lindemann nadat onderzoek seksueel wangedrag tegen hem werd gestaakt: “Ik wil iedereen bedanken”

Celebrities Kelly Clarkson zingt samen met dochtertje duet tijdens optreden: “Oh mijn God, ik ben zo bang!”

Kelly Clarkson (41) neemt tijdens haar optreden in Las Vegas een speciale gast mee op het podium. Niemand minder dan haar 9-jarige dochter River Rose komt plots meezingen. River Rose mocht voor de gelegenheid zelf het liedje kiezen. De twee brengen een duet van ‘Heartbeat Song’ en krijgen heel het publiek mee. Terwijl de dochter van Clarkson in het begin nog wat bang is, staat ze tijdens het refrein vol enthousiasme mee te springen.