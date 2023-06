Rammstein neemt maatregelen na beschuldigingen: geen ‘Row zero’ bij concerten in München

CelebritiesEr worden extra maatregelen getroffen tijdens de Rammstein-concerten in het Olympisch Stadion in München, op 7, 8, 10 en 11 juni. Dat schrijft de Duitse krant ‘Bild’. Zo wordt er niet meer met een ‘row zero’ gewerkt en zijn er geen afterparty’s toegelaten. De voorzorgen komen er nadat frontman Till Lindemann (60) door meerdere vrouwen beschuldigd werd van seksueel misbruik.

De maatregelen zijn getroffen na lobbywerk van enkele politieke partijen in München. Zij wilden dat de concertgangers met een veilig gevoel de Rammstein-shows kunnen bijwonen. “De optredens op 7, 8, 10 en 11 juni verbieden is niet wettelijk, vandaar de extra voorzorgen”, klinkt het in krant ‘Bild’. Zo is er geen ‘row zero’ toegelaten tijdens de shows, iets waar door de autoriteiten op toegekeken zal worden. Uit onderzoek van ‘Süddeutsche Zeitung’ en ‘NDR’ bleek vorige week namelijk dat de dichtste rij bij het podium een belangrijke rol speelde in het vermeende misbruik. Ook afterparty’s zijn niet toegelaten.

Verzet

“Rammstein rekruteerde met regelmaat jonge vrouwen, zodat Lindemann met hen seks kon hebben”, aldus de Duitse media. Een ‘geraffineerd systeem’ moest vrouwelijke fans verleiden tot een ontmoeting met hun grote idool. Door alcohol en drugs drong Lindemann zich vervolgens aan de vrouwen op. De gegadigden werden door de entourage - voorafgaand aan de Rammstein-shows - gescout, en bij optredens in ‘Row zero’ gezet. Die bevindt zich dichtbij het podium, waardoor de fans meteen na afloop backstage konden verdwijnen. Zo ook de 23-jarige Cynthia A., die in 2019 een concert in Hannover bijwoonde. “Ik heb me tegen de seks verzet”, claimt ze. In een hotel zou een andere jongedame - tegen haar zin en tot bloedens toe - geslachtsverkeer hebben gehad met Lindemann. De vrouwelijke fans werden gelokt met werk of geld. Maar van die beloftes kwam weinig terecht.

Volgens de Duitse media hebben minstens twee vrouwen tegen hun zin seks gehad met de frontman. Tientallen dames beschuldigden de zanger daarnaast van grensoverschrijdend gedrag. “De verwijten hebben ons allemaal zeer getroffen en we nemen ze buitengewoon ernstig”, reageerde de band afgelopen weekend. “Tegen onze fans zeggen we: het is voor ons belangrijk dat jullie je bij onze shows goed en veilig voelen - voor en achter het podium. We veroordelen elke vorm van inbreuk.”

Shows in Brussel

Hoewel de beschuldigingen ernstig zijn, lijkt de Europese tournee van de band voorlopig niet in het gedrang te komen. Dat geldt ook voor de shows in het Koning Boudewijnstadion, op 3, 4 en 5 augustus.

