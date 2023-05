Rachel Bilson ontslagen na pikante uitspraken over seksleven in podcast: “Ik heb niets ongepast gezegd”

“Ik was al aangenomen voor het filmproject, maar werd onlangs gebeld. Mijn baas vertelde me dat het niet meer doorging. De reden? Omdat ik openlijk over seks sprak”, vertelt de Amerikaanse actrice in ‘Broad Ideas’. Dat ze niet meer mag meespelen in de prent, weegt zwaar op Bilson. “De opnames gingen bijna van start en toen verloor ik de job. Het is rot”, klinkt het. “Ik heb niets ongepast gezegd. Maar als ik terug in de tijd zou kunnen gaan - nu ik weet dat ik werk ben kwijtgeraakt - zou ik het misschien op een andere manier zeggen.” Maar toch vindt ze het niet kunnen dat ze van het project is gehaald. “Ik erger me er echt aan. Een alleenstaande moeder, een vrouw, verloor een baan omdat ze openhartig en eerlijk was over het onderwerp seks.”