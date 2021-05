Rachel Bilson excuseert zich voor wangedrag op set van ‘The O.C.’: “Ik weet dat we etterbakken konden zijn”

Breinbre­kers uit streaming­land: dit zijn de beste psychologi­sche series

13:13 Met de reboot van dramaserie ‘In Treatment’ - waarvan Streamz ook de eerste drie seizoenen aanbiedt - is de ‘Vlaamse Netflix’ opnieuw een topreeks rijker. Een uitgelezen kans om meteen ook de strafste psychologische series uit streamingland aan onze Kijkgids toe te voegen. Volg mee in het zog van de immer sympathieke psychopaat Dexter (Prime Video), daal af in de donkerste gedachten van beruchte seriemoordenaars in ‘Mindhunter’ (Netflix) of laat je meeslepen door het gekwelde brein van topdetective Idris Elba in ‘Luther’ (Netflix).