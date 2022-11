“Raar op papier, maar liefde kent geen getallen”: Cher laat zich uit over de relatie met haar 40 jaar jongere lief

De zangeres tweette de uitlating nadat er een resem reacties kwam op een foto die ze deelde. Daarop was haar jonge verovering te zien in ondergoed. “We zijn blij. En we zijn volwassen mensen”, deelde ze. Een fan vroeg Cher daarop wat haar zo aansprak in Alexander. “Hij is aardig, slim, hilarisch en we zoenen als tieners”, klonk het.