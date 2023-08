Raakt de moord op rapper Tupac na 27 jaar eindelijk opgelost? “Verdachte schepte constant op over de moord”

Celebrities Robbie Williams klaagt cancelcul­tuur aan op sociale media: “Ik ben géén rolmodel”

Robbie Williams is van mening dat beroemdheden vandaag de dag op een “ongekende manier ter verantwoording” worden geroepen. De 49-jarige artiest spreekt in een bericht op Instagram zijn afkeer tegen de cancelcultuur uit. “Zeg je het verkeerde, kijk je de verkeerde kant op of denk je het verkeerde, dan is het meteen gedaan met je.”