R. Kelly zal waarschijnlijk niet zelf getuigen tijdens zijn misbruikzaak

De zaak tegen R. Kelly, die wordt verdacht van onder meer seksueel misbruik, mensenhandel en omkoping, is inmiddels ruim een maand aan de gang. De afgelopen weken kwamen onder anderen vermeende slachtoffers van de zanger aan het woord. De aanklagers beweren dat R. Kelly zijn slachtoffers jarenlang onderdrukt heeft. De Amerikaanse zanger zou meerdere vrouwen omgekocht hebben. In ruil voor een fikse som geld moesten de slachtoffers in kwestie zwijgen over wat er tussen hen gebeurd was. Het gaat bovendien om enkele stevige bedragen. Kelly zou één van de vrouwen zo’n 1,5 miljoen dollar betaald hebben. Het geld werd bovendien niet op de rekening van de vrouwen gestort, maar ze kregen het gewoon cash in hun handen gedrukt.

Een van de slachtoffers, wiens naam niet bekend is, kwam op 18 augustus als eerste aan bod in de rechtbank. Zij vertelde dat ze R.Kelly leren kennen heeft in 2009. Vervolgens hadden de twee regelmatig seksueel contact. Op het moment van de feiten was de vrouw amper zestien jaar oud. Kelly zelf was toen al zo’n 40 jaar oud. Het tweede slachtoffer had in 2001 een seksuele relatie met de zanger. Zij beweert dat R. Kelly haar besmet heeft met herpes en dat hij zich daar bovendien zeer bewust van was. Zij ondertekende drie jaar later, in 2004, een geheimhoudingsovereenkomst.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Larry Hood spreekt tijdens R. Kelly's proces © REUTERS

Einde in zicht

De zanger ontkent alle beschuldigingen. De verdediging was maandag voor het eerst aan de beurt. Een van de getuigen die de verdediging heeft opgeroepen, is Larry Hood, een voormalige politieagent uit Chicago die van 2002 tot 2004 als privébewaker voor Kelly werkte. De twee kennen elkaar sinds de middelbare school. Hood zei dat hij niet zou liegen voor de zanger. Hij noemde sommige mensen die in Kelly’s studio rondhingen ‘kleine hyper-meisjes’. Hij vertelde ook dat hij Kelly nooit met minderjarige meisjes had gezien en dat Kelly nooit een vrouw sloeg of een vrouw opsloot in een kamer. “Als politieagent had ik daar anders tegen moeten optreden”, getuigde Hood

Het einde van de rechtszaak is wel in zicht. Naar verwachting gaat de jury eind deze week in beraad. Wat de uitkomst in New York ook gaat zijn; de juridische problemen van Kelly zijn nog niet voorbij. Ook in Chicago loopt er een zaak voor soortgelijke aanklachten. Dat proces moet nog beginnen.

LEES OOK: