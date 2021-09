R. Kelly schuldig aan afpersing, mensenhandel en seksueel misbruik

CelebritiesZanger R. Kelly (54) is door de rechtbank in New York over de hele lijn schuldig bevonden aan negen aanklachten, waaronder mensenhandel, ontvoering, afpersing en seksuele uitbuiting van minderjarigen. “Hij was het meesterbrein achter een netwerk dat meisjes, jongens en vrouwen versierde en vervolgens misbruikte”, klonk het onder andere tijdens de slotpleidooien. Het ziet ernaar uit dat de ster nu een lange gevangenisstraf te wachten staat.

R. Kelly - vooral bekend van monsterhits als ‘I Believe I Can Fly’- wordt al jarenlang beschuldigd van seksueel en machtsmisbruik. Tijdens een zes weken durend proces deelden zo’n 50 slachtoffers soms gruwelijke verhalen over verkrachting en mishandeling. Na een lange beraadslaging kwam de jury maandag tot het verdict dat Kelly schuldig is aan in totaal negen federale misdrijven, waaronder afpersing, seksueel misbruik, mensenhandel, belemmering van de rechtsgang en ontvoering.

Volgens het vonnis heeft hij decennialang vrouwen, minderjarige meisjes en jongens gerekruteerd voor seks en stond hij aan het hoofd van een groepering die dergelijke feiten als doel had. Kelly zou een belangrijke spil zijn geweest en hij zou zijn beroemdheid hebben ingezet om de vaak erg jonge slachtoffers te beïnvloeden. Getuigen verklaarden dat de entourage van de zanger potentiële slachtoffers rekruteerde bij onder meer concerten, winkelcentra en zelfs fastfoodrestaurants.

Onbewogen tijdens uitspraak

Tijdens de lange rits aan getuigenissen kwam ook de naam van de in 2001 overleden zangeres Aaliyah ter sprake. Kelly trouwde met haar in 1994. Aaliyah was toen 15, R. Kelly 27. “Zijn hoofd zat tussen haar benen en hij was haar oraal aan het bevredigen. Ze was toen amper dertien jaar”, vertelde een voormalige achtergronddanseres van de zanger.

Het vonnis komt iets meer dan twee jaar nadat Kelly in Chicago werd gearresteerd voor meerdere federale zedenmisdrijven. Al die tijd zit hij in voorhechtenis. Volgens een verslaggever van The New York Times zat Kelly onbewogen in de zaal toen het vonnis werd uitgesproken. Zijn gezicht was niet te zien door een mondkapje. De zanger zei eerder niet schuldig te zijn en hij noemde dit een poging van de slachtoffers om aandacht voor henzelf te genereren. Een advocaat van Kelly zegt teleurgesteld te zijn in het vonnis en overweegt in beroep te gaan.

Daarnaast lopen nog andere rechtszaken waarin R. Kelly verdacht wordt van kindermisbruik en het vervalsen van een identiteitsbewijs om met een minderjarige te kunnen trouwen. Dit vonnis komt 13 jaar nadat hij werd vrijgesproken van aanklachten rond kinderpornografie. Een exacte strafmaat wordt pas op 4 mei bekendgemaakt, maar de artiest riskeert alvast een jarenlange gevangenisstraf.

