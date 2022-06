R. Kelly krijgt een gevangenisstraf van 30 jaar wegens seksueel wangedrag: “Je hebt je slachtoffers geleerd dat liefde slavernij en geweld is”

Roem en sterrendom als schild

Drie decennia van beschuldigingen

Al in de jaren 90 had R. Kelly een beruchte reputatie. De bal ging aan het rollen toen hij in 1994 in het huwelijksbootje stapte met Aaliyah, een zangeres van amper 15 jaar oud. Helaas kwam zij in 2001 om het leven bij een vliegtuigongeluk. Kort daarna dienden verschillende partijen klacht in tegen de zanger wegens kindermisbruik en kinderpornografie. Toen in 2019 de #MeToo-beweging op gang kwam, dook een nieuwe golf van beschuldigingen op. Meerdere vrouwen betichtten hem van misbruik en seks met minderjarigen. Er zou zelfs sprake zijn geweest van een ‘vrouwensekte’ in zijn huizen, waar ze werden vastgehouden en gebrainwasht. Ook maakte hij zich schuldig aan ‘sex trafficking’, een term voor het seksueel uitbuiten van mensen. Daarvoor werd hij in september 2021 schuldig bevonden.