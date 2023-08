‘Queen Bey’ is tijdelijk ‘burgemeester Bey’ van Amerikaanse stad

De zangeres treed vandaag op in de stad in het kader van haar Renaissance World Tour en daarom werd er over de eretitel gestemd. “De stad kijkt uit naar Beyoncé’s aanstaande optreden in het wereldbekende Levi’s Stadium”, zegt een woordvoerder van Santa Clara in een verklaring. “Haar concerten zullen zeker voor veel energie en opwinding zorgen.”

Beyoncé woonde de ceremonie zelf niet bij, maar haar publiciste Yvette Noel-Schure was wel van de partij. Zij nam ook namens Beyoncé een zilveren sleutel van de stad in ontvangst. ”Namens mevrouw Carter wil ik iedereen bedanken die de beslissing heeft genomen om haar hier in Santa Clara en in de staat Californië te eren”, klonk het. “Ik werk al bijna 27 jaar met Beyoncé samen en het doet me veel plezier om te zien dat ze nog steeds erkend wordt voor haar bijdrage aan de kunst en de maatschappij in het algemeen.”