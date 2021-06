Quasi onherkenbare Brendan Fraser verschijnt voor het eerst in lange tijd weer op de rode loper

Brendan Fraser verscheen zaterdag voor het eerst in lange tijd nog eens op een rode - in dit geval een blauwe - loper. Hij woonde de première van zijn nieuwe film ‘No Sudden Move' bij en viel daarbij vooral op door zijn volslanke figuur. Niet het gevolg van coronakilo’s, maar wel een voorbereiding op een nieuwe filmrol. Brendan zal namelijk de hoofdrol gaan spelen in ‘The Whale', een nieuwe film van Darren Aronofsky. Daarin vertolkt hij Charlie. Die raakte vervreemd van zijn familie en zijn 17-jarige dochter toen hij uit de kast kwam. Nu ook zijn geliefde gestorven is, probeert de man zijn verdriet weg te eten, waardoor hij al snel zo’n 272 kilogram weegt. Het spreekt dus voor zich dat ook Brendan behoorlijk wat kilootjes moet bijkomen om de rol geloofwaardig te spelen.

Volledig scherm Brendan Fraser kwam behoorlijk wat kilo's bij voor een nieuw project, 'The Whale'. © Evan Agostini/Invision/AP

Fans bleken zich alvast minder zorgen te maken om dat extra gewicht, maar vooral dolblij te zijn dat ze Brendan nog eens te zien kregen. “Ik mis Brendan Fraser", merkte een fan op. Een ander schreef: “Ik was tiener in de jaren negentig, dus ik heb echt een zwakke plek voor Brendan Fraser. Ik hoop dat hij gezond en gelukkig is." Waarop een ander besloot: “Ik werd verliefd op hem in ‘The Mummy’ en ik zal altijd van hem blijven houden."

Brendan Fraser was in de late jaren negentig en de vroege jaren 2000 een echte superster. Zijn bekendste rollen zijn ongetwijfeld die in ‘George of the Jungle’ en ‘The Mummy’. Zijn carrière leek verzekerd, maar de afgelopen jaren verdween Brendan bijna helemaal uit de spotlights. Een gevolg van het intensieve stuntwerk in zijn beginjaren. “Ik denk dat ik gewoon te hard mijn best deed op dat vlak”, liet hij zich enkele jaren geleden ontvallen. “Tegen de derde ‘Mummy’-film (die in 2008 uitkwam, nvdr.) hing ik aan elkaar met tape en ice packs. Ik ging op zoek naar kleine ice packs en dingen als kniebeschermers, zodat ik ze onder mijn kleren kon stoppen tijdens de opnames. Ik bouwde elke dag bijna een exoskelet om toch maar de stunts te kunnen doen.”

Financiële moeilijkheden

Uiteindelijk hield hij het niet meer uit en liet hij zich behandelen. De acteur onderging operaties om de druk op zijn ruggengraat te verlichten (twee keer), kreeg een knieprothese en liet zijn stembanden herstellen. De jaren erop volgden nog een paar rugoperaties. “Ik was zeven jaar lang vaste klant in het ziekenhuis”, vatte Fraser het samen.

Volledig scherm Brendan Fraser in 'The Mummy' © kos

Ook op persoonlijk vlak kreeg Fraser enkele klappen te verwerken. Toen zijn huwelijk met Afton Smith - met wie hij drie zonen heeft - in 2007 op de klippen liep, kwam de acteur in moeilijke financiële wateren terecht. De eerste jaren na de scheiding ging alles prima, maar toen zijn carrière steeds meer begon te slabakken, vroeg Fraser aan de rechter om zijn alimentatiebedrag te verminderen. Hij betaalde toen 900.000 dollar per jaar aan zijn ex-vrouw. Smith pareerde door hem ervan te beschuldigen fondsen achter te houden en te liegen over hoeveel films er nog op de planning stonden. Naar verluidt wees de rechter zijn vraag af, en sindsdien ziet de man zijn fortuin van 25 miljoen euro steeds kleiner worden.

Aanranding

Brendan gaf ook toe dat hij in die periode met een depressie sukkelde. Hij sprong mee op de #MeToo-kar en liet weten dat hij in 2003 aangerand werd door de voormalige president van de Hollywood Foreign Press Assosciation (HFPA). De man in kwestie, ene Philip Berk, zou hem in het Beverly Hills Hotel betast hebben. “Ik voelde me ziek. Ik voelde me opnieuw als een klein kind. Er zat een krop in mijn keel en ik dacht dat ik zou huilen”, vertelde hij in een interview. De acteur vertrok na de feiten meteen naar huis en zweeg al die jaren over wat hem overkomen was, al stuurde hij naar eigen zeggen wel een mail naar de HFPA om te vertellen wat er gebeurd was. Die antwoordde hem nooit, maar hij vermoedt wel dat zijn carrière sindsdien geboycot wordt door de organisatie.

Volledig scherm Brendan in 'George of the Jungle' © gratis

Na zijn beschuldigingen werd de zaak begin dit jaar onderzocht. Berk gaf toe dat hij Fraser aangeraakt had, maar zegt ‘dat het maar om te lachen was’ en dat hij er helemaal niets mee bedoeld had. De HFPA ontkende met klem dat ze iets met de tanende carrière van Fraser te maken heeft.

‘Brendanaissance’

De afgelopen jaren werkte Brendan hard om er weer bovenop te komen en was hij onder meer te zien in ‘The Affair’, ‘Trust’ en ‘Doom Patrol’. Met nieuwe prestigieuze projecten als ‘No Sudden Move’ van regisseur Steven Soderbergh en ‘The Whale' van Darren Aranofsky lijkt z'n ‘Brendanaissance’ - zoals hij het zelf al schertsend verwoordt - helemaal in orde te komen.

