Pussycat Dolls-zangeres Melody Thornton haalt uit naar voormalige bandleden: “Ik kreeg nooit een kans”

CELEBRITIES Oscarwinna­res Jamie Lee Curtis wil alleen ‘hen / hun’ zeggen tegen beeldje als eerbetoon aan transdoch­ter Ruby

Jamie Lee Curtis (64), die een Oscar in ontvangst nam voor haar bijrol in ‘Everything Everywhere All at Once’, zal als ze verwijst naar het beeldje alleen de non-binaire voornaamwoorden ‘hen / hun’ gebruiken. Dat vertelde de actrice in NBC News-ochtendshow ‘Today’. Ze doet dat ter ere van haar dochter Ruby (27), die een trans persoon is.