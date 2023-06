Psychiatrisch toezicht van Amanda Bynes met minstens één week verlengd

CELEBRITIES Lorde geeft zeldzame inkijk in hechte vriend­schap met Taylor Swift: “Ik hou zoveel van je”

Stel je voor dat Taylor Swift (33) in je contactenlijst staat. Nou, voor Lorde (26) is dat werkelijkheid. Onlangs deelde Lorde een screenshot van een sms-bericht dat ze van Taylor ontving toen haar album ‘Melodrama’ in 2017 uitkwam. Het was een bijzondere manier om het zesjarig jubileum van het album te vieren.