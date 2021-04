Promoten van drugs en vete met een dessertzaak: gedrag Demi Lovato opnieuw verontrustend

Het was niet bepaald een goede week voor Demi, die in de documentaire ‘Dancing With The Devil’ openhartig vertelde over de overdosis die haar bijna fataal werd en haar drankprobleem. “Als ik vijf minuten later in het ziekenhuis was geweest, was ik gestorven”, vertelt ze daar. “De dokters zeiden dat mijn leven aan een zijden draadje hing. Al mijn bloed moest gefilterd worden in een machine, het is een wonder dat ik hier vandaag nog zit.”

En toch... Demi verkondigt dat ze blij is om van de harddrugs af te zijn, maar ze is niet helemaal clean. “Ik noem het California sober”, zegt ze. “Ik gebruik sporadisch nog wiet, en ik drink af en toe nog alcohol. Ik blijf af van het spul dat me de dood in gaat jagen, maar ik denk niet dat abrupt stoppen met alles een methode is die voor mij werkt.” En dat bewees ze zopas nog maar eens op Instagram. Daar postte ze verschillende foto’s om ‘weed day’ ofwel ‘wietdag’ te vieren. Die dag valt blijkbaar op 20 april, gezien ‘420' Amerikaanse slang is voor het roken van cannabis in de namiddag. Op de foto zien we hoe Demi trots haar cannabispijp toont, en de drug rookt.

“Schandalig dat je zoiets doet terwijl drugs je bijna de das omdeden”, klinkt het in de comments. “Het is één ding om nog drugs te gebruiken, maar je gaat het toch niet promoten? Die docu die je uitbracht begint er heel hypocriet uit te zien.” Professionals waarschuwen bovendien dat Demi’s tactiek van ‘matig gebruik’ zeer gevaarlijk is voor mensen die zo zwaar verslaafd zijn geweest als zij. “De kans op herval is heel groot”, klinkt het. “Deze methode is niet veilig.” Dat lijkt Demi ook zelf te beseffen: “Dit werkt voor mij, maar ik wil niet dat anderen mijn voorbeeld volgen. Niet iedereen kan dat aan.”

Volledig scherm Demi Lovato rookt cannabis. © Instagram

Volledig scherm Demi toont haar cannabispijp, in de vorm van een Japans gerecht. © Instagram

Slachtoffer-mentaliteit

En dat is niet de enige ophef die Lovato deze week veroorzaakte. Eerder nog kreeg ze het aan de stok met een lokale frozen yoghurt-zaak. Het dessertje, dat doorgaans gezonder is dan gewoon roomijs, moet volgens haar namelijk suiker bevatten. Ze nam er aanstoot aan dat de kleine zaak The Big Chill, die erg populair is bij locals, reclame maakte voor hun suikervrije opties. Ze verkochten bijvoorbeeld suikervrije- en glutenvrije koekjes. “Dit is het promoten van dieetcultuur”, snauwde Lovato op sociale media. “Het is niet oké. Zulke boodschappen triggeren mijn eetstoornis.” Demi worstelt namelijk jaren met boulimie. En hoewel ze aan haar post toevoegde dat ‘ze bereid was om samen met de winkel naar oplossingen te zoeken en hen uit te leggen hoe ze het beter konden doen’, bleek achteraf dat ze de uitbaters ook bedreigde in privéberichten. Zo stuurde ze hen: “You don’t want to mess with me.”

De reacties waren vernietigend, want haast niemand kon begrijpen waarom Demi zo uithaalde. “Euh, Demi, je beseft toch dat bepaalde mensen, zoals bijvoorbeeld diabetespatiënten, afhankelijk zijn van die suikervrije opties? Mogen zij geen froyo eten misschien? En wat als je geen gluten verdraagt? Gedaan met koekjes?” Of: “Tijdens de lockdown kwam ik enkele kilo’s bij door zoveel thuis te zitten. Als ik een frozen yoghurt ga halen, kies ik deze keer steevast voor de light optie. Mag het, alsjeblieft?" Iemand ging zelfs zover om te zeggen: “Sorry Demi, ik ben een grote fan, maar deze slachtoffermentaliteit siert je niet.”

Zelfs de Britse criticus Piers Morgan hekelde het gedrag van Demi in een open brief die hij publiceerde in de Daily Mail. “Ik ben ook getriggerd”, schreef hij. “Door arrogante celebrities die vanwege een potje frozen yoghurt bereid zijn om een kleine zelfstandige de afgrond in te werken tijdens een crisisjaar, door op een erg zielige manier het slachtoffer te spelen.”

Verontschuldiging

Het werd zo erg dat Demi gisteren publiekelijk haar excuses aanbood via Instagram. “Ik heb zelf een eetstoornis gehad, dus ik ben overgevoelig aan zulke boodschappen. Het gaat mij niet om het ruïneren van die winkel, ik wil gewoon dat mensen met een eetstoornis zich overal waar ze eten veilig kunnen voelen. Toen ik die reclame zag, triggerde het mijn stoornis, waardoor ik niet de yoghurt heb besteld die ik eigenlijk wilde. Ik weet dat er zo nog meer mensen zijn, en daar wil ik iets aan veranderen. Alleen had ik mijn communicatie daarover anders aan moeten pakken. Het spijt me dat het verkeerd is overgekomen. Als The Big Chill bijvoorbeeld ‘voor diabeten’ of ‘voor mensen met darmproblemen’ op hun affiches had staan, was dit nooit gebeurd. Dan zou ik wél begrepen hebben waarom ze zoveel suikervrije producten hebben.”

Maar ook nu kan ze niet op veel steun rekenen. “Ik spreek uit ervaring: mensen die ziek zijn willen niet dat hun eten ook nog eens gebrandmerkt wordt met het woord ‘darmproblemen’. Dan voelen we ons vernederd en buitengesloten”, schrijft iemand. “Maar ja, zolang jij je maar op je gemak voelt, zeker?” En: “Demi, ik hou van je, maar dit is op het randje. Misschien kan je er beter over zwijgen.”

