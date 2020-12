Producer getuigt: “Johnny Depp is volledig de weg kwijt”

CelebritiesEen anonieme producer, die de afgelopen jaren meerdere malen met Johnny Depp (57) heeft samengewerkt, heeft in een gesprek met The Hollywood Reporter laten weten dat de acteur “volledig de weg kwijt is”. “Die man heeft 35 jaar lang alleen maar jaknikkers om zich heen gehad, waardoor hij denkt dat hij heel bijzonder is”, vertelt hij. Volgens het tijdschrift probeerde de acteur ook z’n ex Amber Heard (34) te laten ontslaan bij de opnames van de film ‘Aquaman’.

Nadat hij de rechtszaak tegen tabloid The Sun verloor en hij volgens de rechter terecht een “vrouwenmepper” werd genoemd, gaat het van kwaad naar erger met Depp. Volgens de producer is de acteur momenteel “een ongeleid projectiel”. “Er valt gewoon niet met hem te werken”, vervolgt hij. “Bij het minste wordt hij boos en denkt hij dat je tegen hem bent. Nu is het in Hollywood vrij normaal dat A-sterren alleen maar hielenlikkers om zich heen hebben, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. Mensen kruipen letterlijk om hem heen om hem maar tevreden te houden.”

“Johnny Depp is het schoolvoorbeeld dat ik aan mijn cliënten voorleg over hoe je je níet moet gedragen”, vertelt ook de consultant van een bedrijf in crisismanagement uit Los Angeles. “Hij belichaamt alles wat je nou juist niet wilt voor je klant.”

Eis om ontslag

The Hollywood Reporter dook ook opnieuw in de rechtbankdocumenten van de zaak van Depp tegen The Sun en achterhaalde dat de acteur probeerde om z’n toenmalige vrouw Amber Heard te laten ontslaan bij ‘Aquaman’. Hij stuurde daarvoor een sms naar z’n zus, producer Christi Dembrowski. “Ik wil dat ze vervangen wordt in de WB-film”, schreef hij. WB staat daarbij voor Warner Bros., de studio die ‘Aquaman’ produceerde. Dembrowski oefende een grote invloed uit op de bazen van het bedrijf, maar uiteindelijk had de actie geen gevolg.

Fans startten intussen ook een petitie om Amber te laten ontslaan bij het vervolg van de film. Die is al 1,5 miljoen keer ondertekend. Toch blijft Heard nog steeds aan boord. “Betaalde geruchten en betaalde campagnes op sociale media hebben geen invloed op casting, omdat ze niet over de realiteit gaan”, reageerde ze in Entertainment Weekly. “Alleen de fans hebben van ‘Aquaman’ een succes gemaakt en voor ‘Aquaman 2' gezorgd. Ik heb er heel veel zin in om volgend jaar met de opnames te beginnen.”

Volledig scherm Amber Heard en Jason Momoa in de eerste 'Aquaman'-film. © AP

Depp liet eerder deze week weten naar het hof van beroep te stappen nadat hij ongelijk kreeg in de rechtszaak tegen The Sun. Eerder bepaalde de rechter in Londen dat onvoldoende is bewezen dat er in het betreffende artikel waarin hij een vrouwenmepper genoemd wordt, sprake is van smaad. Daarnaast werd vastgesteld dat Depp zijn ex-vrouw wel degelijk had mishandeld. Het is niet duidelijk met welke argumenten Depp nu precies naar het hof van beroep stapt.

Door de aantijgingen moest de acteur noodgedwongen zijn hoofdrol in de ‘Fantastic Beasts’-filmserie opgeven. Mads Mikkelsen neemt de rol van Grindelwald nu over.

