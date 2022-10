Proces tegen Oscarwinnaar Paul Haggis gestart: “Hij was zo ruw en hard terwijl ik ‘nee' blééf roepen”

Sand Van Roy haalt stevige slag thuis tegen Franse topregis­seur Luc Besson: “Dit is een mijlpaal voor slachtof­fers van verkrach­ting in het buitenland."

De Vlaamse actrice Sand Van Roy (34) die beweert verkracht te zijn door de Franse topregisseur Luc Besson (63) haalde zonet een overwinning binnen op de Fransman. Van Roy vindt dat haar verkrachting in België moet onderzocht worden, nadat het in Frankrijk eerder geseponeerd werd. Het gerecht ging daar eerst niet op in, maar vindt nu dat het Grondwettelijk Hof hierover moet oordelen. “Dit kan grote gevolgen hebben voor al wie slachtoffer is van verkrachting in het buitenland”, oordeelt haar advocaat.

19 oktober