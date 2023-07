Proces tegen Kevin Spacey loopt af: aanklager noemt hem "seksuele bullebak”

Showbizz Begrafenis Jane Birkin gaat op 24 juli door in Parijs

De uitvaart voor de Brits-Franse zangeres en actrice Jane Birkin gaat door op maandag 24 juli in de Sint-Rochuskerk van Parijs. Dat meldt nieuwszender BFMTV. Birkin is afgelopen zondag op 76-jarige leeftijd overleden in de Franse hoofdstad. Het is nog niet bekend wie er naar de plechtigheid gaat.