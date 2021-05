Proces tegen Ghislaine Maxwell uitgesteld na nieuwe aanklachten

Celebrities Reese Wither­spoon neemt het in Time Magazine op voor Britney Spears

30 april Reese Witherspoon (45) heeft het in een interview met Time Magazine opgenomen voor Britney Spears (39). Volgens de actrice is het niet eerlijk dat de media haar beter behandelde dan enkele andere celebrities. “Wat als de pers mij in een compleet ander daglicht zou zetten?”, vraagt Witherspoon zich in het gesprek af. “Dan zou ik mij in een compleet andere positie bevinden.”