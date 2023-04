Proces tegen Danny Masterson begonnen: ‘That 70’s Show’-acteur zou verschillende vrouwen gedrogeerd en verkracht hebben

“Ze zagen plots niet meer goed, waren hun kracht kwijt, hadden geen controle meer over hun lichaam en ze hadden zowel vaginale als anale pijn. En dat allemaal nadat de beschuldigde hen een alcoholisch drankje gegeven had.” Nadat het eerste proces tegen Danny Masterson vorig jaar nietig verklaard werd omdat de twaalfkoppige jury het maar niet eens raakte, besloten de aanklagers om het tijdens de tweede rechtszaak over een andere boeg te gooien. Zo gingen ze overduidelijk meteen de aanval in door te symptomen te omschrijven die de vermeende slachtoffers van de ‘That 70’s Show’-ster ervaren na hun ontmoeting met de acteur.

Bewusteloos

“Het bewijsmateriaal zal aantonen dat hij deze vrouwen gedrogeerd had”, aldus Reinhold Mueller, één van de aanklagers. Deze laatste neemt het gedurende het proces op voor de drie vrouwen die beweren dat Masterson hen niet alleen gedrogeerd, maar ook verkracht heeft. Tijdens de eerste dag van het proces, dat afgelopen maandag begonnen is, zei Mueller onder meer dat de Amerikaanse acteur meerdere van de vermeende slachtoffers anaal heeft verkracht. “Toen ze wakker werd, was ze gedesoriënteerd en in de war. Ze had bovendien ook veel pijn. Ze vroeg hem: ‘Wat is er gisterenavond gebeurd? Hij begon te lachen en zei: ‘Oh, ik heb seks met jou gehad’. Toen ze, verwijzend naar één van de vermeende slachtoffers, vroeg of ze bewusteloos was, reageerde hij bevestigend.” Verder zullen de aanklagers tijdens het proces ook verschillende ervaringsdeskundigen en experts oproepen. Zij zullen onder meer getuigen over het effect dat drugs en alcohol hebben op het geheugen.

Danny Masterson

Masterson zelf blijft volhouden dat hij onschuldig is. Phillip Cohen, de advocaat van de acteur, maakte op zijn beurt duidelijk dat zijn cliënt aangeklaagd wordt wegens verkrachting. Volgens Cohen staat er in de aanklacht niets over drugsmisbruik. In totaal beschuldigen drie vrouwen, Jennifer B., Christina B. en N. Trout, de ‘That 70’s Show’-ster van verkrachting. De feiten zouden plaatsgevonden hebben in de jaren 2000. Als Masterson over de ganse lijn schuldig bevonden wordt, riskeert hij een gevangenisstraf van zo’n 45 jaar. Volgens het juridische team van de acteur is er echter geen “tastbaar bewijs” dat de getuigenis van de vermeende slachtoffers ondersteunt. “Er is geen onderzoek gebeurd, er is geen urine getest en er is ook geen DNA-bewijs”, klinkt het daar.

Scientology

Cohen, de advocaat van Masterson, argumenteerde op zijn beurt dat de getuigenissen van de drie vrouwen niet overeenkomen. Volgens de man zouden de drie vermeende slachtoffers elkaar ook gesproken hebben vooraleer ze hun aanklacht officieel ingediend hebben. “Er zijn geen getuigen die het misbruik gezien hebben”, klonk het afgelopen maandag nog in de rechtbank. “Er zijn geen opnames. Er is ook geen beeldmateriaal.” Tijdens het eerste proces neigden de juryleden alvast naar vrijspraak. De eerste keer dat er gestemd werd, was het tien tegen twee. Nadien was het nog eens acht tegen vieren zeven tegen vijf. In de Verenigde Staten moet een jury echter volledig unaniem zijn. Wanneer dit niet lukt, wordt een proces vaak nietig verklaard.

Danny Masterson samen met zijn echtgenote Bijou Phillips in november 2022.

Nog een aspect dat centraal staat tijdens het proces is Scientology, de beruchte sekte. Masterson zelf is al jarenlang lid van de sekte. En ook de drie vrouwen waren op een bepaald punt in hun leven aanhangers van de veelbesproken geloofsovertuiging. Op maandag probeerden de aanklagers om de jury te overtuigen van het feit dat de sekte grotendeels verantwoordelijk was voor de terughoudendheid van de vrouwen als het over hun vermeende verkrachting ging. Volgens de aanklager mogen leden van de sekte niet naar de politie gaan om aangifte te doen van aanranding. Wanneer ze dat toch doen, kunnen ze door de leiders op de vingers getikt worden. Iets wat op zijn beurt “verwoestende gevolgen” met zich meebrengt. “Zij regelen hun zaken intern. Je gaat niet naar de buitenwereld.” Het juridische team van de acteur probeerde vervolgens duidelijk te maken dat de aanklacht tegen hun cliënt niet draait om religie. “Scientology is geen onderdeel van deze rechtszaak.”

Veel steun

De 47-jarige acteur was op maandag alvast zelf aanwezig in de rechtbank. Ook zijn echtgenote Bijou Phiips werd in de zaal gespot. Daarnaast kon Masterson nog op de steun van enkele familieleden rekenen waaronder zijn broers Christopher Masterson en Jordan Masterson. Ook Mackenzie Philips, de halfzus van zijn vrouw was aanwezig.

