Priyanka Chopra werd zwaar depressief na misgelopen plastische chirurgie: “Ik dacht dat mijn carrière voorbij was”

Celebrities Gwyneth Paltrow klapt uit bed over bekende exen: “Hij was zeer behendig tussen de lakens”

In de podcast ‘Call Her Daddy’ - bekend om alle openhartige sekspraat - deed Gwyneth Paltrow (50) haar boekje open over haar bekende exen Brad Pitt (59) en Ben Affleck (50). Op de vraag wie van de twee acteurs het beste was in bed, had ze een opvallend antwoord klaar.