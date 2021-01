Privé-berichtjes lijken Armie Hammer in slecht daglicht te plaatsen: “Gesprekken over kannibalisme en verkrachting”

CelebritiesHeeft acteur Armie Hammer (34) een voorkeur voor kannibalisme? Als je enkele privé-berichtjes die een vrouw dit weekend op sociale media plaatste moet geloven, wel. Hoewel de echtheid van de berichtjes niet geverifieerd is, staat het internet wel in rep en roer.

Een onbekende vrouw plaatste dit weekend screenshots van de berichtjes online. Die zou ‘Call Me By Your Name’-acteur Armie Hammer tussen 2016 en februari 2020 gestuurd hebben naar haar en verschillende andere vrouwen. “Ik ben 100% een kannibaal", schrijft hij in een daarvan. “Ik wil je opeten. Fuck. Dat is eng om toe te geven. Ik heb dat nog nooit eerder toegegeven." Verder schrijft hij: “Ik wil je bloed drinken. Waarom deze afstand?” En ook: “Ik zou je achtervolgen. Als je zou proberen weg te lopen, zou ik je zo snel bespringen. Fuck. Je hebt iets sterk nodig om me van je af te houden.”

Volledig scherm De screenshots die moeten bewijzen dat Armie Hammer gesprekken over kannibalisme had © Instagram

Bewijzen

Voorlopig houdt de acteur de lippen stijf op elkaar over de geruchten, ondanks herhaalde pogingen van Amerikaanse en Britse media om hem een reactie te ontlokken. Het is ook erg goed mogelijk dat de berichten vervalst werden om Hammer in een slecht daglicht te stellen. Maar de anonieme vrouw achter de berichten heeft een foto online geplaatst waarmee ze wil bewijzen dat het wel degelijk om berichten van de acteur gaat. Op het beeld ligt de hand van een man op een tafel. Naast een bord eten en een glas water ligt er ook een scenario op de tafel. Maar wat het meest opvalt is de tatoeage op de ringvinger van de man. Die vertoont opvallend veel gelijkenissen met de tatoeage die Hammer als eerbetoon aan z'n ex-vrouw Elizabeth Chambers liet zetten, kort na hun huwelijk in 2010.

Volledig scherm De screenshots die moeten bewijzen dat Armie Hammer gesprekken over kannibalisme had © Instagram

Opvallend: schrijfster Jessica Ciencin Henriquez - de ex-vrouw van acteur Josh Lucas - gelooft dat de berichten wel degelijk waar zijn. Zij ging afgelopen september nog op een date met Hammer. “Als je je nog steeds afvraagt of die privé-berichten van Armie Hammer echt zijn (en dat zijn ze), dan moet je je misschien afvragen waarom we in een cultuur leven waarin daders het voordeel van de twijfel krijgen, in plaats van de slachtoffers."

Wild seksleven

In 2017 kwam Hammer al eens in het nieuws toen hij enkele tweets over BDSM likete. En vier jaar eerder deed hij al enkele pikante onthullingen over z'n wilde liefdesleven in het magazine Playboy. “Ik vond het leuk om een dominante minnaar te zijn", vertelde hij. “Ik vond het leuk om de nek en het haar vast te grijpen, dat soort dingen. Maar dan trouw je en veranderen je seksuele voorkeuren. Ten goede, het is niet zo dat ik op een of andere manier lijd. Maar je kan niet echt meer aan het haar van je vrouw trekken. Het komt op een punt waarop je zegt: ‘Ik respecteer je te veel om dat soort dingen, die ik wil doen, te doen’.”

In juli brak Hammer na tien jaar huwelijk met z'n echtgenote Elizabeth Chambers. Ze hebben samen twee kinderen, Harper (6) en Ford (3).

