Priscilla Presley voelde aan dat er iets mis was met dochter Lisa Marie: “Ze zei nog: mama, mijn maag doet pijn”

Priscilla was samen met haar dochter op een feestje bij Chateau Marmont in Los Angeles omdat Austin Butler een Golden Globe had gewonnen voor de rol van Elvis in de gelijknamige film. Elvis Presley was de vader van Lisa Marie, tevens ook zijn enige kind. De avond in LA begon met een grappige anekdote. Er zijn heel wat trappen in Chateau Marmont. “Ik struikelde een beetje omdat ik van die hoge hakken aan had”, legt Priscilla uit. “Lisa Marie begon zo hard te lachen. We hadden nog niet eens iets gedronken. Ze zei: ‘Oh mijn God, mama, je mag niet eens iets drinken.’”