Priscilla Presley op première van biopic ‘Priscilla’: “Neen, ik had geen seks met Elvis toen ik 14 was”

In een video die door ‘TMZ’ verkregen werd, vertelt Priscilla over de “liefde van haar leven”, Elvis, voor de première van ‘Priscilla’, een film over hun tijd samen. “Mijn ouders vonden het erg moeilijk om te begrijpen waarom Elvis zo geïnteresseerd was in mij", begint ze. “Maar ik was een goede luisteraar. Elvis stortte zijn hart uit bij mij op elke manier. Zijn angsten, zijn verwachtingen. Het verlies van zijn moeder, wat hij nooit heeft kunnen verwerken. Ik was de persoon die echt, echt naar hem luisterde en hem troostte. Dat was onze band.”

“Ook al was ik maar 14... Eigenlijk was ik een beetje ouder in het leven, niet in cijfers, en dat was de aantrekkingskracht. Mensen denken dat het om seks ging. Helemaal niet”, maakt ze duidelijk. “Ik heb nooit seks met hem gehad. Hij was heel lief, heel zacht, heel liefdevol. Maar hij respecteerde ook het feit dat ik nog maar 14 jaar oud was. We waren meer in onze gedachten en dat was onze relatie.”

Volledig scherm Priscilla Presley op het filmfestival van Venetië. © Getty Images

Het koppel ontmoette elkaar toen Priscilla 14 was en Elvis 24. Ze trouwden in 1967 toen Priscilla 21 was. Tot hun huwelijk hadden de twee geen seks, onthulde Priscilla eerder al in haar memoires ‘Elvis and Me’, waarop de nieuwe film ook gebaseerd is. De twee kregen ook een dochter, Lisa Marie Presley, die begin dit jaar overleed na complicaties na een maagverkleining. In 1973 vroeg Priscilla de scheiding aan van Elvis, omdat zijn levensstijl voor haar te moeilijk werd. Maar de twee bleven erg close, voegde ze nog toe. Elvis stierf enkele jaren later in 1977 aan een hartaanval.

Volledig scherm Jacob Elordi, Cailee Spaeny, Priscilla Presley en Sofia Coppola op de première van 'Priscilla' op het filmfestival van Venetië. © Photo News

Aan de krant ‘Hollywood Reporter' vertelde Priscilla vorige maand nog hoe nerveus ze was voor de première van ‘Priscilla’. Ze had echter het gevoel dat ze de regiseuze Sofia Coppola kon vertrouwen. “Zij zou dit beter kunnen begrijpen dan welke schrijver dan ook omdat ze het op haar eigen manier heeft beleefd”, klonk het.

In de film is Cailee Spaeny (25) te zien als Priscilla, terwijl Jacob Elordi (26) de rol van Elvis op zich neemt. Na de eerste vertoning op het filmfestival van Venetië brak een staande ovatie uit van zeven minuten, wat bij Priscilla heel wat tranen deed vloeien, schrijft ‘Variety’. ‘Priscilla’ zou vanaf oktober te zien zijn in ons land.

KIJK. De eerste beelden van ‘Priscilla’