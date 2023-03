Priscilla Presley, de vrouw die Elvis nooit trouw kon blijven: “Pas op onze huwelijksnacht hadden we voor ‘t eerst seks”

Celebrities Harry Styles speelt weer voor Cupido en laat koppel elkaar ten huwelijk vragen op ‘Love on Tour’-con­cert

Het is niet de eerste keer dat Harry Styles voor Cupido speelt tijdens zijn eigen concerten. Zo ook tijdens het ‘Love On Tour’-concert in Melbourne. Een jonge vrouw hield daar een tekstje op haar smartphone omhoog waarin ze vroeg of Harry haar vriendje een aanzoek wou laten doen. Harry stemde natuurlijk meteen in met het idee en liet zijn show weer het toneel worden voor een romantisch huwelijksaanzoek. Voor de ogen van 50.000 mensen vraagt haar vriend haar ten huwelijk op het concert.