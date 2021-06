Prins William vindt onverwachte bondgenoot in Noel Gallagher: “Harry is zo’n typische ‘woke snowflake’”

Celebrities Na beschuldi­gin­gen van verkrach­ting en kannibalis­me: Armie Hammer heeft zich laten opnemen

9 juni Armie Hammer (34) heeft zich laten opnemen in een afkickkliniek. Met de steun van zijn ex-vrouw is de Amerikaanse ‘Call Me By Your Name’-acteur al meer dan een week in behandeling voor drugs-, alcohol- en seksproblemen. Hammer werd de afgelopen maanden aangeklaagd voor verkrachting en kannibalisme. Zo vroeg hij onder meer aan een ex of ze één van haar ribben chirurgisch wilde laten verwijderen, zodat hij die op kon eten. “Hij is verslaafd aan drugs omdat hij zoveel trauma’s heeft en zichzelf niet onder ogen kan zien”, zegt een ex-vriendin.