“Prins William heeft net 20 Jägerboms binnen”: beelden van ‘slechtste’ wassenbeeldenmuseum gaan viraal

Selena Gomez is terug op TikTok na ruzie met Hailey Bieber: "Wees lief voor anderen"

Na een korte pauze van sociale media is Selena Gomez (30) terug op TikTok. Ze plaatst een video waarin ze haar make-up doet, maar ze schrijft er ook een emotionele boodschap bij. “Ik voel me triest en ik wil alleen maar het goede voor iedereen. Wees lief voor anderen en hun mentale gezondheid.” De reden van Selena Gomez haar sociale media-pauze was de vete met Hailey Bieber (26). In een oude video lachte de vrouw van haar ex, Justin Bieber (29), Taylor Swift uit, de beste vriendin van Selena. Daarnaast zou ze ook Selena hebben uitgelachen door ‘haar na te doen’.