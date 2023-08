Prins William en David Beckham onder vuur voor ‘seksisme’ tijdens aanmoedigen van Engelse voetbalvrouwen

celebritiesHet afgelopen weekend kon het Engelse nationale vrouwenvoetbalteam op heel wat steun rekenen van bekende fans tijdens het WK vrouwenvoetbal. Prins William (41) en David Beckham (48) wensten elk in een video de ‘Lionesses’ succes, maar krijgen nu felle kritiek. “Enkel hun dochters tonen in de video is micro-agressie tegen vrouwen.”

Zowel prins William als David Beckham deelden beiden een filmpje op hun social media om de ‘Lionesses’ succes te wensen met de wedstrijd tegen Spanje. Helaas gingen de Spaanse vrouwen met de eer lopen en wonnen zij het WK vrouwenvoetbal. Opvallend was wel dat zowel William als David in het aanmoedingsfilmpje enkel hun dochters lieten zien. Dat is ook de Australische feministische groep MFW niet ontgaan en dat delen ze zeer duidelijk op X, het voormalige Twitter.

Ze beweren dat beide heren, prins William als Beckham, openlijk seksistisch zijn door enkel hun dochters in het filmpje te steken. “Stel je eens voor dat het Engelse voetbalteam van de mannen in een finale stond: het is onmogelijk dat die mannen alleen hun zonen in een videoboodschap zouden laten zien. Veel mensen zullen dit als een klein probleem zien, maar dat is het niet. Dit is micro-agressie, waar vrouwen en mensen in onderdrukte groepen elke dag van hun leven mee te maken hebben”, klinkt het.

Op de bank met een voetbal

Prins William deelde een filmpje vanop een bankje naast zijn dochter prinses Charlotte, die toepasselijk een voetbal vasthield. “Lionesses, ik wil jullie heel veel succes wensen voor morgen. Het spijt ons dat we er niet persoonlijk bij kunnen zijn, maar we zijn zo trots op alles wat jullie bereikt hebben en iedereen die jullie hier en over de hele wereld geïnspireerd hebben,” zei de prins van Wales: “Ga er morgen voor en geniet er echt van.”

David Beckham, die zelf voor het Engelse nationale elftal speelde, wenst hen samen met zijn dochter Harper veel geluk. “Het is echt ongelooflijk om jullie meisjes als team te zien spelen. Dus ga zo door, veel succes in de volgende wedstrijd en weet dat onze hele natie achter jullie staat, zoals altijd.” Opmerkelijk is dat Beckham telkens het woord ‘meisjes’ gebruikt als hij het team aanspreekt. Terwijl het allemaal volwassen vrouwen zijn.

MFW sluit hun tweet af met: “Doe het beter, want dit is nog steeds totale onzin. En in 2023 zou het dat verdomme niet meer moeten zijn.”

