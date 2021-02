Prins Harry neemt ‘Carpool Karaoke' op met tv-presentator James Corden

In ‘Carpool Karaoke' nodigt James Corden een muzikale gast uit voor een ritje in z'n wagen. Ze duiken dan luidkeels in het muzikale oeuvre van de gast, genre Adele en BTS. Maar binnenkort zal er een koninklijke gast te zien zijn in de rubriek, schrijft PEOPLE. Vrijdag werd de presentator namelijk in een bus gezien met niemand minder dan prins Harry. “Ze hebben ‘Carpool Karaoke’ opgenomen op de dubbeldekker", vertelt een bron. “Met afstand, weliswaar. Ze zijn al jaren vrienden en hadden het erg leuk samen. Er werd heel wat gelachen en gegrapt. Ze hebben rondgereden in Hollywood, en James heeft Harry enkele bijzondere plekken laten zien. Ze hebben ook gepraat over Harry’s leven in de Verenigde Staten en over z’n doelen op dit moment." Of Harry ook een liedje zal zingen - zoals de gewoonte is in het segment - is niet bekend. De prins werd trouwens vergezeld door een politie-escorte en z'n persoonlijke beveiligingsteam. TMZ deelde beelden van het gezelschap.