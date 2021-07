Prince heeft kluis die 'nucleaire ramp zou overleven' vol muziek

Celebrities Spanje mag Shakira vervolgen voor belasting­frau­de van meer dan 14 miljoen euro

29 juli Shakira moet hoogstwaarschijnlijk toch in de rechtbank verschijnen vanwege de aanklacht voor belastingontduiking die in Spanje tegen haar loopt. De rechter oordeelde vandaag volgens ‘El Pais’ dat er voldoende bewijs is dat de Colombiaanse zangeres, die in Barcelona woont, via belastingparadijzen belasting heeft ontdoken. Het Openbaar Ministerie mag de rechtszaak dus doorzetten.