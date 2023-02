‘Pretty Little Liars’-actrice Lucy Hale openhartig over eetstoornis en alcoholmisbruik: “Ik stond 30 keer per dag op de weegschaal”

Celebrities“Ik probeer al sinds mijn 20ste om te stoppen met drinken. Ik ben nu 33.” Lucy Hale, die bekend geworden is dankzij haar rol als Aria in ‘Pretty Little Liars’, heeft zich in de podcast ‘The Diary Of A CEO’ uitgesproken over haar eetstoornis en alcoholverslaving. “Aan jezelf werken, vraagt tijd.”

Lucy Hale, die haar emoties gedurende het gesprek amper kon bedwingen, vertelt in de podcast dat ze inmiddels al één jaar gestopt is met drinken. Daarnaast was het voor de Amerikaanse actrice ook de eerste keer dat ze openlijk over haar alcoholproblemen sprak. “Ik probeer al sinds mijn 20ste om te stoppen met drinken. Ik ben nu 33”, aldus de ‘Pretty Little Liars’-actrice. “Aan jezelf werken, vraagt tijd. Tijd en geduld.”

14 jaar oud

In de podcast legt de actrice nog uit dat ze dacht dat alcohol haar hielp om “haar ware zelf” naar boven te brengen. Maar de situatie liep al snel uit de hand. Hale begon namelijk steeds meer en meer te drinken. “De echte Lucy kwam dan wel naar boven, maar ze nam de woede en pijn waar ik mezelf jarenlang aan vastklampte met zich mee.” Naar eigen zeggen kwam Lucy voor het eerst in contact met alcohol toen ze amper veertien jaar oud was. “Toen zijn de problemen begonnen en een jaar geleden zijn ze pas gestopt. Ik heb nog nooit een periode in mijn leven gehad waarin ik een normale, matige drinker was. Ik had altijd zoiets van: ‘Let’s go’.”

De actrice heeft het in de podcast ook niet alleen over haar alcoholproblemen. Ook de eetstoornis waar Hale in het verleden mee kampte, kwam aan bod. “Het begon toen ik een tiener was en het was een deel van mezelf tot ik midden twintig was.” Volgens de ‘PLL’-ster staken de problemen de kop op toen ze met haar mama naar Californië verhuisde. “Ik stond tot 30 keer per dag op de weegschaal. Het was niet te geloven hoe weinig ik at.”

Volgens de ‘Pretty Little Liars’-ster zijn de problemen begonnen omdat ze zich niet goed genoeg voelde. “Stilaan begon het te groeien. Uiteindelijk kon ik nergens meer van genieten. Ik kon geen gesprek meer aangaan. Ik kon me niet meer focussen op iets. Het is een mirakel dat ik nog kon werken, want ik zat echt in een vicieuze cirkel.”

Ongezonde situatie

Gelukkig slaagde Lucy erin om komaf te maken met haar problemen. “Als ik nu terugkijk naar foto’s van vroeger… Ik had duidelijk geen helder beeld van de realiteit. Uiteindelijk had het ook niets te maken met hoe ik eruitzag. Het ging om veel meer dan dat. Ik had gewoon geen eigenwaarde.” Ergens wist de actrice ook dat ze zich in een ongezonde situatie bevond. “Ik wist dat mijn gedrag niet normaal was. Ik wist dat het niet normaal was dat mijn haar begon uit te vallen. En ik wist dat het niet normaal was dat ik elk bot in mijn lichaam kon zien.”

En ook gedurende de opnames van ‘Pretty Little Liars’ kampte de actrice nog met haar eetstoornis. “Inmiddels is deze industrie zo hard veranderd en worden er verschillende mensen geaccepteerd”, aldus Hale. “Verschillende soorten mensen, verschillende lichamen.” Ze vervolgt: “Maar toen ik begon, was dat niet het geval en toen begon ik met de opnames van ‘Pretty Little Liars’. Dus ik dacht: ‘Oké, we moeten mooi zijn en we moeten klein zijn’.”

Verder heeft ook de populariteit van de show een impact gehad op het zelfbeeld van de actrice. “Je bent twintig jaar oud en je wil er op een bepaalde manier uitzien. Van de ene op de andere dag is mijn leven compleet veranderd. Miljoenen mensen zagen mijn gezicht. Instagram bestond nog maar net. Het was alsof mijn leven onder een vergrootglas lag. Ik had het gevoel alsof ik de controle kwijt was. En dat was waar het voor mij rond draaide: controle.”

