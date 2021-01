Presentator van ‘Just Tattoo Of Us’ op MTV gearresteerd voor wraakporno

CelebritiesStephen Bear (31), een Britse realityster die bij ons vooral bekend is van de MTV-shows ‘Ex on the Beach' en ‘Just Tattoo of Us’, is gearresteerd voor wraakporno. “Er hangen overal bewakingscamera’s in zijn huis", getuigde een ex-vriendin. Zelf ontkent hij de feiten.

In december vorig jaar beschuldigde de ex-vriendin van Stephen Bear, ‘Love Island’-kandidate Georgia Harrison, haar ex ervan dat hij een seksfilmpje van hen zou hebben gemaakt en verspreid. “Bear heeft bewakingscamera’s in z'n huis hangen. Een hele tijd geleden heeft hij me bewust in een bepaalde positie gekregen, waarvan hij wist dat de camera’s het zouden filmen. Nadien deed hij alsof hij vergeten was dat de camera daar was."

In het begin gaf ze hem het voordeel van de twijfel, zegt Georgia. “Deels omdat ik me schaamde en wilde dat het gewoon zou verdwijnen. Maar om eerlijk te zijn: ik heb niets om me over te schamen. Het gebeurde op privé-terrein met iemand die ik vertrouwde/op wie ik verliefd was." Maar de beelden begonnen al snel de ronde te doen. “Daarom heb ik geen andere keuze dan hier open over te zijn. Niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen die daar geweest is en niet wist dat ze gefilmd werden.”

Vliegveld

Bear zelf deed de getuigenis van Georgia af als onzin. “Ik wil er niet eens over praten, dit is zo belachelijk”, liet hij optekenen. “Ik heb met het meisje gepraat en haar gezegd om geen geruchten meer te verzinnen over me.” Maar het lijkt erop dat de Britse politie wel degelijk geloof hecht aan het verhaal van Georgia. Toen hij vorige week terugkwam van een vakantie in Dubai, wachtten politie-agenten hem op de luchthaven op. De realityster werd gearresteerd.

Hij werd aangeklaagd op vier punten: intimidatie, blootstelling, voyeurisme en het tegenwerken van een politie-agent. In een filmpje op sociale media lacht de man de beschuldigingen vooral weg: “Ik denk dat die beschuldiging van voyeurisme te maken heeft met m'n reisje naar Dubai", klinkt het bijvoorbeeld. Maar later wordt Bear toch serieus: “Toen ik aankwam op 15 januari wilde ik m’n moeder gaan verrassen, maar er stonden vier politie-agenten op me te wachten. Ze sloegen me in handboeien, wat eigenlijk best gênant was. Ik werd twee keer ondervraagd en zat 14 uur in de cel. Op mijn verjaardag. Op het moment dat ik in de cel zat, zijn ze mijn huis binnen gegaan. Ze hebben de deur opengebroken. Ik heb alles moeten laten maken."

De realityster heeft borg betaald en is dus voorlopig op vrije voeten, al hebben de agenten z'n paspoort wel ingehouden. Op 2 februari moet hij opnieuw voorkomen.