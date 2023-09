Première documentaire Lil Nas X opgeschrikt door bommelding

De rapper was aanwezig op het Internationaal Film Festival van Toronto (TIFF) voor de première van zijn docu ‘Lil Nas X: Long Live Montero’. Het event werd echter wel even opgeschrikt - waardoor de voorstelling met zo’n twintig minuten werd uitgesteld - vanwege een bommelding. De Grammy-winnaar werd verzocht in zijn wagen te wachten totdat de kust veilig was.

Vals alarm

“Eerder deze avond werden we door de politie van Toronto op de hoogte gebracht van een onderzoek in de buurt van de rode loper voor de vertoning", aldus een woordvoerder van TIFF aan ‘Variety’. “Onze standaard veiligheidsmaatregelen bleven gedurende deze periode van kracht en de screening begon met een beetje vertraging. Voor zover wij weten was dit een algemene bedreiging en was die niet gericht tegen de film of de artiest.” Ook de politie van Toronto verklaart dat de dreiging niet gericht was op één persoon.