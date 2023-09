“Precies de reden dat ik haar niét meer volg, zo onnodig”: Lizzo onder vuur na ‘twerking’

Celebrities Crashte Kanye 'Ye' West afgelopen weekend een Italiaanse bruiloft? Fans geloven alvast van wél

Het zal je maar overkomen: je staat op het punt in het huwelijksbootje te stappen met je geliefde, wanneer plots Kanye ‘Ye’ West (46) uit het niets opduikt. Het overkwam naar verluidt een Italiaans bruidspaar in Firenze. In de beelden die momenteel viraal gaan, staat een man volledig gehuld in zwarte kledij te poseren met het gelukkige stel. “Stel je voor dat je op je bruiloft op de foto gaat met Kanye West”, luidt de voice-over in de TikTok-video. Hoewel het gezicht van de man echter niét in beeld verschijnt, bestaat er volgens heel wat fans geen twijfel: dit ís Kanye.