‘Power Ranger’-ster Austin St. John gearresteerd voor Covidfraude

Een federale aanklacht uit Texas beweert dat achttien mensen – waaronder St. John, die in het echt door het leven gaat als Jason Lawrence Geiger – probeerden het Paycheck Protection Program van de Small Business Administration te bedriegen. Dat programma werd gebruikt om bedrijven in financiële nood te helpen tijdens de lockdown. In de klacht wordt beweerd dat de achttien beklaagden in totaal meer dan 3,5 miljoen dollar (3,3 miljoen euro) hebben ontvangen via zestien afzonderlijke leningen voor kleine bedrijven.

St. Johns carrière als Power Ranger begon in de jaren 90, maar ook nu is hij nog steeds betrokken bij de franchise. In 2019 transformeerde hij opnieuw in z'n personage voor de ‘Power Rangers’-videogame genaamd ‘Power Rangers: Battle for the Grid’. Hij verscheen ook als het personage in de tv-serie ‘Power Rangers Beast Morphers’ in 2020.