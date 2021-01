PORTRET. Phil Spector (81) overleden in de cel: zijn ene breinhelft was gek, zijn andere geniaal

CelebritiesPhil Spector is op 81-jarige leeftijd overleden. De muziekproducer, die met The Ronettes, The Beatles en Leonard Cohen werkte, ging niet alleen de geschiedenis in als muzikaal vernieuwer, maar ook als veroordeeld moordenaar. Zijn gevangenisstraf was nog niet ten einde toen hij zaterdag overleed. Een portret van een van de meest invloedrijke producers, maar ook de man die met vuurwapens liep te zwaaien in de studio en zijn vrouw psychologisch folterde. Of zoals Cohen het ooit omschreef: “the worst human being I have ever met”.