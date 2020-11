PORTRET. Melkboer, marinier en kandidaat-Mister Universe: Sean Connery doorbrak alle verwachtingspatronen

Sean Connery is gestorven in de Bahama’s, op het domein waar hij al jaren leefde als een luxueuze kluizenaar. De wereld kon hem gestolen worden en de filmwereld al helemaal. Volgens sommige berichten was hij dement geworden, maar zijn terugtrekking uit Hollywood en later de hele wereld, dateerde al van eerder. Connery was het gedoe beu, zoals hij destijds ook de figuur van James Bond beu was geraakt. Een half leven onder de spotlichten - Connery brak pas na zijn dertigste echt door - was meer dan genoeg geweest.