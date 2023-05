PORTRET. Lily-Rose treedt uit schaduw van vader Johnny Depp: “Een ‘normaal’ leven na anorexia bestaat niet”

celebrities Jamie Lynn, zus van Britney Spears, maakt na 15 jaar comeback in vervolg op populaire Nickelode­on-reeks ‘Zoey 101'

Ze is niet alleen gekend als de zus van Britney Spears, Jamie Lynn Spears (32) was ook ooit zelf een opkomende tienerster, dankzij haar hoofdrol in de Nickelodeon-reeks ‘Zoey 101'. Maar de populaire tienerserie stopte abrupt in 2008, toen Jamie Lynn op 16-jarige leeftijd zwanger bleek te zijn. Maar nu, vijftien jaar later, zal Spears haar comeback maken. ‘Zoey 101' krijgt namelijk een film als vervolg: ‘Zoey 102'.