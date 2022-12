PORTRET. Kirstie Alley, de actrice die nooit een blad voor de mond nam: “Je mag drugs nemen en met hoeren slapen, maar op Trump stemmen blijkbaar niet”





CelebritiesZe was een gevierd actrice, maar kwam vooral in de aandacht met haar straffe uitspraken. Kirstie Alley, die op 71-jarige leeftijd overleed aan kanker, leidde haar leven met het hart op de tong. Zo toonde ze zich openhartig over haar geliefde Scientology, haar twijfels bij de MeToo-beweging en over haar strijd tegen een cocaïneverslaving. En ook haar liefde voor John Travolta (68) was een publiek geheim. “Het stopte pas toen z'n vrouw me ermee confronteerde.”