PORTRET. Jean-Paul Belmondo (88): een smoel, humor, een grote bek. En de mooiste vrouwen in zijn bed

"Ik dacht dat mijn carrière als acteur van zeer korte duur zou zijn." Op het hoogtepunt van zijn roem - 1984 - blikt Jean-Paul Belmondo in een interview met de krant 'Le Monde' schijnbaar verrast terug op de afgelegde weg. Het moet gezegd, helemaal onterecht was zijn jeugdige vrees niet. Geboren in 1933 in een artiestengezin in Neuilly-sur-Seine, zoekt de jonge Belmondo in het naoorlogse Frankrijk moeizaam zijn weg. Op school lukt niks. Als bokser heeft hij een zeker talent. Maar net niet genoeg. "Comédien", dat is wat hij wil worden. Maar ook daar botst hij op een muur van twijfels.