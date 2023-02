PORTRET. “Ik haalde voordeel uit mijn lichaam. Maar er zijn grenzen”: dit is Raquel Welch, sekssymbool en diva bij uitstek

CelebritiesZe was een gescheiden moeder van twee en te exotisch voor de studiobonzen, maar toch slaagde Raquel Welch erin om midden jaren zestig een enorme ster te worden. Met dank aan een minieme bonten hertenbikini. Nu de actrice op 82-jarige leeftijd is overleden, duiken we in het leven van een sekssymbool tegen wil en dank. Van haar weigering om naakt te gaan, tot controversiële seksscènes en haar slechte reputatie. “Na die rechtzaak heb ik nooit nog in een grote film meegespeeld.”